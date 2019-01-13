師生協力 舊市場變身愛心市集

2019年01月13日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢區興國國小鄰近閒置20年的興國舊市場，當地是學生上下學必經之路，因荒廢而有流浪貓狗聚集，甚至溜進校園內，五年級學生發現問題，自發性打掃舊市場。師生經過地主同意，12日在舊市場舉辦內愛心市集，期盼喚起居民認同這塊環境，里民往後也可在此舉辦各項活動，讓空間活化。

興國國小校長林芷婕說，中壢地區隨時代演變而繁榮，原有的興國舊市場榮景不再，攤商退出後空間閒置，因為是私人土地，公部門也無權力整理這塊空間，學生上下學經過發現有流浪貓狗，有些還跑進校園內，所以自發性打掃了舊市場，居民看到後深受感動，也幫忙油漆粉刷，短短1個月的時間就讓整潔度大幅提升。

校方以社區總體營造概念，希望師生一起關心周遭環境，在興國舊市場舉辦假日自由市集，有免費的春聯發送外，還有志工製作蛋黃酥，鄰近的花店也捐助花束義賣，家長及居民熱烈響應，讓舊市場再度充滿生氣。

興國國小也派出校園小記者參與活動，六年級朱新言說，希望里長及社區管委會等單位，可以聽到學校師生的心聲，大家提了建議書，希望中壢區公所協助改善興國舊市場的採光罩，讓學生上下學的路更加安全。

(中國時報)