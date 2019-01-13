田尾農田架基地台 上百村民抗議
彰化縣田尾鄉南曾村順圳巷一處農田近日矗起高聳的電信基地台，12日田尾鄉長林守政、南曾村長李明營等和上百村民前往抗議、懸掛白布條，要求縣府出面，盡速拆遷；縣府表示，會轉達國家通訊傳播員會和業者溝通，目前基地台和民宅的距離並無明確規範。
附近村民指出，3天前突然看到田間豎立起高高的鐵塔，才發現電信基地台竟不聲不響都已經架設好了，附近居民都被蒙在鼓裡，不滿地主只為私利、不顧當地村民的身體健康，高價租給電信業者。
鄉民代表許世昌說，基地台原本架設在北曾村福德巷一處民宅頂樓，屋主受不了地方反對的壓力，與電信公司解約，不料找到南曾村田地上了，把機組都遷移過來。
林守政和李明營等人也到現場，指出基地台最為大眾所疑慮之處，在於電磁波對於人體的影響，裝設基地台的地主也沒有居住在此，卻把土地租給電信業者設立基地台，讓附近居民飽受身心壓力，沒有道德。
上百村民發起聯署，警方也動員到現場維持秩序，議員黃盛祿、鄉代陳孟杰等也前往聲援，要求縣政府根據《行動通信網路業務基地台設置使用管理辦法》，協助村民把電信基地台拆除。
(中國時報)
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