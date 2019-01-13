露天燃燒 南市開出4張罰單

2019年01月13日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市11日、12日連兩天空氣汙染指標達紅害（對所有族群不健康）等級，市府環保局成立跨局處應變小組，啟動4台空拍機，在台南市安南區、新市區與官田區與善化區查獲4處違法露天燃燒，將各開罰1200元。

東北季風減弱，天氣回暖導致汙染物PM2.5擴散不易，形成霧霾蓄積在南台灣，台南市4個觀測站連續兩天都測出AQI指數大於150的紅害等級，台南市環保局10日晚間成立跨局處應變中心，並出動4台無人空拍機稽查。

台南市環保局11日起除了出動灑水車洗街，通知大量排放廢氣的列管工廠減排並抽查，4台空拍機11日共在安南區查獲燃燒雜草、新市區私人土資場查獲燃燒廢棄木材、官田區查獲大面積燃燒稻草。12日在善化區胡麻田查獲燃燒胡麻梗，4地各皆開罰1200元。

入冬以來南台灣空汙持續惡化，PTT網友忍不住抱怨這種天氣不夠冷、空氣又差的冬天真的很難受，有網友抨擊市民變成人體空氣濾淨器。環保局表示，預計這波霾害將持續到12日下午，13日新一波北風增強，才會逐漸改善，提醒民眾減少戶外劇烈運動，外出記得戴上口罩。

(中國時報)