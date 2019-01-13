屏東宗教聯合祈福 平安迎新年
屏東縣政府與縣境內各宗教團體，在農曆春節前夕共同發起「以愛為名、2019幸福久久」宗教團體聯合祈福活動，包括佛教、道教、天主教、基督教及一貫道等共萬名信徒響應，屏東縣長潘孟安更親臨各場次，祈求新的一年縣民能夠安居樂業、各行各業皆平安順利。
屏縣府民政處長鄭文華說，台灣宗教發展呈現蓬勃多元的萬千氣象，持續發揮安定人們心靈的工作，並在慈善、醫療、教育、環保、藝術及諸多社會服務與福利事業上，貢獻卓著。
縣府期盼集結宗教穩定社會人心的力量，為民眾身心健康祈福，也帶來祝福與平安的力量，讓民眾能安心迎接新的一年。
潘孟安說，部落、社區長輩的笑容，年輕人對工作生活滿意的微笑，小孩在斜坡上的嬉鬧聲，是所有施政者的夢想藍圖，或許民眾信仰不同，但相信目標一致，都是希望能「平安過一整年」，這也是政府努力不懈的方向。
鄭文華認為，宗教聯合祈福活動旨在發揚「崇天敬地」的傳統精神 ，希望透過虔誠、肅穆的宗教儀式，喚起人們心中的良善本性，同時，在氣候劇烈變化下，可以與環境共生共榮，減少各種災害產生，期盼新的一年讓所有民眾可以平安度過。
(中國時報)
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