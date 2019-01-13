舊社國小迎戰日本小學生
中國時報
邱立雅／竹市報導
台日交流再添美事，新竹市舊社國小發展籃球多年，是新竹市連續13年的冠軍，還曾赴日本奈良打球賽獲佳績，近日奈良市「Sunshines」籃球協會回訪新竹市進行球技交流，舊社國小籃球隊與「Sunshines」籃球隊，12日於舊社國小旋風館開打，深化兩地情誼。
奈良市籃球協會及Sunshines籃球隊共34名成員蒞臨舊社國小，由舊社國小莊傑志校長、蔡文盛家長會長與舊社籃球理事長游淇閔與Sunshines野崎尚利會長互贈簽名球，揭開交流賽事序幕。市長林智堅表示，感謝奈良市籃球協會來台參加台日交流籃球賽事，讓竹市學子除精進球技外更擴展國際視野。
「獲得了很多人的幫助，才能有這次的球技交流。」莊傑志表示，感謝新竹市政府、新竹市體育會籃球委員會與日出茶太為籌措經費，讓學生能在去年全日奈良少年籃球賽榮獲冠軍，而這次日本奈良籃球協會會長野崎尚利率隊到新竹市除了進行籃球交流外，校方更安排了8個寄宿家庭，讓台灣與日本的孩子，有機會互相體驗對方的文化。
舊社國小教師許哲峻笑著說他們是來履行約定的，2017年暑假因緣際會收到奈良市籃球協會野崎會長的邀請，開啟舊社國小第一次出國參賽，隔年暑假第二度參賽就拿下冠軍，而在日本的賽事期間，野崎會長與他的球隊Sunshies籃球俱樂部熱情款待，讓舊社的小球員印象深刻，也締結了異國籃球友誼。
(中國時報)
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