江啟臣號召贈米 惠明盲校窩心
私立台中惠明盲校財務經常吃緊，立委江啟臣號召會計師公會等單位，12日捐贈800公斤白米，鄉親聞訊後更主動獻愛心，漏夜採收自種玉米350斤，在歲末寒冬之際讓特教生備感窩心。
江啟臣表示，全台28所特教學校中，惠明盲校是唯一私立，近年公益社福團體募款不易，財務常吃緊，特別號召台灣省會計師公會、台中市會計師公會及台灣新世代關懷協會，12日共同舉辦「幸福送暖 歲末有愛」捐贈活動，現場更與盲生一起歡唱同樂。
江啟臣說，有鄉親聞訊後熱情響應，前晚漏夜採收自種玉米350斤，加上3個單位所捐贈800公斤(400包)白米，希望達到拋磚引玉效果。為讓愛延續下去，下周將到東勢東聖宮捐贈800包，合計1600公斤白米，搭配年節活動，提供給山城各里、學校及社福團體享用。
台灣省會計師公會理事長田乾隆表示，公會成立重大急難救助基金社會，盼對急需協助鄉親盡份心力；台中市會計師公會理事長蕭珍琪指出，在歲末年終舉辦公益活動，把愛傳達給有需要的單位及民眾，希望能持續凝聚愛心，讓社會更溫暖。
(中國時報)
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