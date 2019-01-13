陸漁船撈過界 夾帶豬肉被抓包

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

繼離島金門縣已遭大陸非洲豬瘟疫情入侵，澎湖縣也岌岌可危，12日澎湖海巡隊海上查獲大陸籍「永興8號」運補船夾帶10公斤豬肉越界，緊急通報澎湖縣政府處置，隨即全船消毒並銷毀豬肉。

海巡署一連兩天規畫南機隊台南艦、PP-10038艇展開區域聯防掃蕩勤務，澎湖第八海巡隊12日於七美島西南20浬海域，發現大陸籍「永興8號」油料補給船越界作業行跡可疑，多次廣播仍拒不停船，更加速逃逸海上追逐。

海巡隊強勢登艦臨檢，清倉發現在船艙廚房內藏有10公斤生豬肉，海巡人員恐非洲豬瘟入侵澎湖地區事態嚴重，立刻將人船一併押回馬公港，第一時間通報澎湖縣非洲豬瘟災害應變中心加強戒備。

澎湖縣家畜疾病防治所會同農委會動植物防疫檢疫局澎湖檢疫站人員趕往碼頭，登船執行豬肉查扣、封存、消毒、採集檢體等作業流程，最後將豬肉以121度高溫及15磅高壓滅菌焚毀，同時整艘陸船全面大消毒，杜絕任何可能感染源。

海巡隊將「永」船張姓船老大等6名船員隔離偵訊，船長供稱豬肉是運補船出港前購買，供應海上作業船員們煮飯食用；全案偵訊後依違反兩岸人民關係條例予以重罰。

澎湖海巡隊強調，非洲豬瘟疫情大陸嚴重，為全力防堵疫情，已加強部署巡防建構綿密警網，遏止陸船越界入境。

(中國時報)