民進黨大咖挺何志偉 凍蒜聲不斷
台北市士林大同區立委補選戰況白熱化，民進黨候選人何志偉12日晚間於大同區保安宮舉行音樂會，民進黨主席卓榮泰率領桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅到場站台力挺，展現「黨內團結一心，守住關鍵一席」氣勢，現場支持者也情緒高昂，「凍蒜」聲不斷。
去年底地方選舉民進黨慘敗，檢討聲浪不斷，面對士林大同區立委補選，何志偉不敢大意，選舉主軸定調「拚出新經濟、打造好生活！」並堅持一步一腳印聆聽基層聲音，不打負面選戰，用政績、政見爭取民眾認同。
選前倒數第2個周末，何志偉昨在保安宮旁舉行音樂晚會，卓榮泰首度以黨主席之姿率領鄭文燦、林智堅、余天等人替何志偉站台輔選。卓榮泰表示，何志偉長期在地方耕耘，相信進入立法院可以繼續為地方努力，黨中央會盡全力量爭取勝選。
卓榮泰強調，何志偉最大優勢就是主動放棄競選連任議員，下定決心要往國會發展，雖然時間提前，但因沒參選議員，當選立委不會影響議員席次，這是加分題，選民會看得很清楚。
昨晚音樂會吸引超過2500人到場，何志偉約晚間8時現身，進場時獲得大批支持者簇擁歡迎，高喊「何志瑋凍蒜！」何志偉感謝支持者8年前用選票讓他進入市議會，成為當時台北最年輕議員，任內他爭取學校耐震補強、重陽橋改建、路平專案等建設，逐一落實政見。
何志偉表示，「拚出新經濟、打造好生活，士林、大同向前行」是競選主軸，希望未來進入立法院後推動水岸、長照、廟口等經濟，讓民眾過好生活，希望1月27日民眾用選票支持，一起贏回原本屬於民進黨的一席立委。
(中國時報)
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