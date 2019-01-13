竹科人機車遭毒手
竹科金山街一帶不時傳出機車失竊案，使科技人叫苦連天，新竹縣警方日前前往緝毒時，意外查出該批毒販有先偷車後販毒的案外案，且每次汽油用完就改偷下一部，研判多數受害者恐怕都是竹科人，擴大偵辦中。
警方調查，40多歲李姓、黃姓、胡姓男子看準大新竹地區毒品市場，為掩人耳目，特別將窩藏據點選在管制森嚴的社區大樓內，4人與下游藥腳談好取貨地點後，還刻意先偷車再前往目的地，路程間也刻意選小路或產業道路，以免被監視器拍下行蹤。
由於4嫌使用的交通工具更換頻繁，加上平日深居簡出，警方即使掌握其販毒事實，抓人仍缺臨門一腳。只是毒販百密一疏，上周日晚間8時許，李姓藥頭竊取1輛機車準備返回租屋處時，遭警方安居緝毒專案小組眼尖盯上，也讓毒窟曝了光。
竹北分局偵查隊、新竹縣刑大偵三隊見時機成熟，持搜索票一口氣將4名毒販逮捕，並起出1、2級毒品，同步查獲楊姓藥腳等7人到案，全案依毒品、竊盜罪嫌送辦。
4嫌警詢時，坦承每次販毒都會騎贓車出去交貨，犯案時間約1年，但辯稱僅偷過2部，但警方發現嫌犯偷完車後，騎到汽油用完後竟連加油都懶，乾脆直接丟棄再換偷別台車，研判被偷車輛不只區區2台。
(中國時報)
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