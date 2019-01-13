7歲女童站堆高機 跌落不治
台中市太平區12日傳出推高機意外，7歲徐姓女童由阿嬤帶著到太平區新平路訪友，開堆高機的64歲許男，疑因小朋友要求玩堆高機，讓孩子們站上堆高機牙叉上玩耍，徐姓女童不慎墜落後疑遭牙叉撞到胸腹，送醫搶救仍不治，阿嬤及其友人懊悔不已，意外原因警方正調查釐清中。
這起意外發生在太平區新平路一處巷弄內，警方查出，徐姓女童和姊姊由阿嬤帶到64歲許男住處，和大他1歲的男童一起玩耍，3名孩童要求許男開推高機載他們玩，沒有駕駛堆高機執照的許男讓3童站在堆高機牙叉上，在巷弄內行駛，不知為何女童突然墜落，還被推高機牙叉撞傷。
阿嬤見狀立即抱起女童和許男一起將她送醫，唯送到鄰近醫院時已無生命徵象，緊急轉國軍台中總醫院急救仍不治；院方表示，女童腹部及胸部出血、頭部及身上多處挫傷，急救後仍不治。家屬聞訊到醫院傷慟欲絕，阿嬤和許男也懊悔不已。
警方調查發現，許男沒有駕駛堆高機執照，已涉及業務疏失及違反道路交通管理條例，唯相關肇事責任仍待警方進一步釐清。
(中國時報)
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