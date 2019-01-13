楠西梅嶺梅花 中旬怒放迎賓
今年逢暖冬，楠西梅嶺梅花花期遲到，梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，因為天氣熱加上雨水少，梅花開得少又晚，目前已開4至5成，預計1月中旬會大開，但他也表示今年花苞數量明顯較去年少，再這樣下去今年梅子產量有可能會少很多。
梅嶺福來梅子雞餐廳老闆陳居峰表示，這兩天他家百年梅園花開速度大增，約開6成了，已有攝影愛好者帶隊來拍攝，若是管理較好的梅園，花況會較早較好，健行步道兩旁的梅園花開狀況就較不平均，但這周末上山平均應有5成花況可賞，下周應會進入盛開期，預計可開到農曆春節。
楠西區梅樹種植面積約310多公頃，超過6成是石塔品種，花開得比較晚。如果要賞花的話，許鴻文建議到梅峰古道走走，梅峰古道在西拉雅風景管理處整理後，兩旁種了數萬株紫牡丹花、山櫻花及紅花風鈴木，目前正值開花期，登上古道還可賞雲海、眺望曾文水庫。伍龍步道花況較不平均，但平均也花4至5成了。
為迎接賞花人潮，楠西前往梅嶺路上棗園已開放採果，假日人多最好先打電話預約，福來梅子雞餐廳的百年梅園也種了很多蟠桃，現在正值成熟期，也有開放採果。
(中國時報)
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