台大生傳系EMBA招生開跑
農業創新人才搖籃！台灣大學生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班招生開跑，系主任王俊豪表示，首度創辦培養農業創新經營傳播管理專業的EMBA，首屆招收以行動學習、移動教室的跨領域菁英交流獲迴響；第2屆招生說明會吸引不少人關注。
中南部是國內生產和農鄉文化重鎮，台大生傳EMBA全在雲林開班，學生不必遠赴台北總校上課，1個月僅1次到台大上課；昨在高雄舉辦的EMBA招生說明會，高雄市長韓國瑜也錄影片祝福，企盼專班為台灣培養更多農業跨域、創意傳播的全方位人才。
王俊豪指出，專班聚焦於國內外農業發展與創新傳播2大主軸，授課內容涵蓋休閒農業、食農教育、銀髮樂活、創新創業、行銷傳播等，搭配行動學習、移動教室，成為台大農學院與在地農產業連結的橋梁；此班招收到跨領域人才，形成創新的環境，尋求產生新的合作學習模式。
專班課程設計強調與全球農鄉發展無縫接軌，招生對象不限產業別及畢業科系，只要有志投入農鄉創新事業的各界菁英，就是該專班延攬的新農業高階管理人才。
(中國時報)
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