國道3號異物擋道 12部車遭波及
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
國道3號北上140.4公里處，12日凌晨10多部車輛遭車道異物波及，底盤、保險桿嚴重損毀，國道警方調查，疑為大型輪胎皮掉落釀禍，將調閱監視器追查肇事車輛，詳細案發原因有待警方進一步調查釐清。
12日凌晨0時許，多部車輛行經國道北上140.4公里通霄路段，原暢行無阻的路面卻突然出現許多黑影散落車道，駕駛反應不及，紛紛輾壓撞上，行駛中央、內側車道的車輛無一倖免，只好趕緊停靠路肩查看。
經國道警方調查，發現車道上疑有幾乎磨平的整圈大型輪胎皮掉落，嚴重影響交通，有12部車輛慘遭波及，底盤與前保險桿零件脫落、嚴重撞毀。
國道後龍分隊長楊宗哲說明，受害駕駛皆表示，當時夜間視線不良，未注意車道上散落異物，發現時已撞上造成損害，立即靠邊查看。
警方將調閱etc與監視器，追究相關肇事車輛，一併追究事後理賠，並將依照道路交通處罰條例胎皮脫落開罰，處以3000元至6000元，大型車則為4500元至6000元。警方表示，目前正全力追查肇事車輛，一一比對並傳喚肇事者到案說明，釐清案情。
警方呼籲，近日該路段有許多霧氣，駕駛人須注意行車安全，並拉大行車距離以策安全。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。