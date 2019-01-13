國道3號異物擋道 12部車遭波及

2019年01月13日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

國道3號北上140.4公里處，12日凌晨10多部車輛遭車道異物波及，底盤、保險桿嚴重損毀，國道警方調查，疑為大型輪胎皮掉落釀禍，將調閱監視器追查肇事車輛，詳細案發原因有待警方進一步調查釐清。

12日凌晨0時許，多部車輛行經國道北上140.4公里通霄路段，原暢行無阻的路面卻突然出現許多黑影散落車道，駕駛反應不及，紛紛輾壓撞上，行駛中央、內側車道的車輛無一倖免，只好趕緊停靠路肩查看。

經國道警方調查，發現車道上疑有幾乎磨平的整圈大型輪胎皮掉落，嚴重影響交通，有12部車輛慘遭波及，底盤與前保險桿零件脫落、嚴重撞毀。

國道後龍分隊長楊宗哲說明，受害駕駛皆表示，當時夜間視線不良，未注意車道上散落異物，發現時已撞上造成損害，立即靠邊查看。

警方將調閱etc與監視器，追究相關肇事車輛，一併追究事後理賠，並將依照道路交通處罰條例胎皮脫落開罰，處以3000元至6000元，大型車則為4500元至6000元。警方表示，目前正全力追查肇事車輛，一一比對並傳喚肇事者到案說明，釐清案情。

警方呼籲，近日該路段有許多霧氣，駕駛人須注意行車安全，並拉大行車距離以策安全。

(中國時報)