國美館推出豬年版印年畫特展

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳淑芬 ）

台中：國立台灣美術館版印年畫「諸事大吉－豬年年畫特展」12日登場，館長林志明表示，今年版印年畫特展帶入新的元素，有來自藝術家蕭筑方及國小學童創作，為「諸事大吉－豬年年畫特展」增添童趣，歡迎親子在寒假及春節來走春。

(中國時報)