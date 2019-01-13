北門文蛤災損 南市府允複查
去年823南台雨災造成農漁業損失，雖政府有相關災害補助，但台南北門區飼養文蛤的漁民卻質疑公所勘災不力、認定標準嚴苛，讓他們拿不到補助，去年12月還前往公所抗議，場面火爆。經過多方討論後，南市農業局表示，之前勘查不符救助規定者可再提出佐證資料交公所複查，農業局也將派員協助認定。
台南市政府農業局長李朝塘、北門區代理區長陳秀嫣、市議員蔡秋蘭、前立委李和順等人前往北門雙春養殖區關心，並與當地漁民溝通意見，李朝塘說，農業局除了協助農漁民行銷，有損失也會協助爭取，會站在漁民立場協助。
去年823雨災後，農委會公告台南市北門、將軍、七股、安南等沿海地區文蛤有遲發性災損者可申請現金救助，由各公所受理災損案件勘查，北門區有265戶申報，卻只有83件通過，通過率明顯低於其他區，漁民強調災損與勘災時間差距太久，漁民為顧生計需搶時間復養，也無多餘空間可堆放廢棄文蛤殼，希望相關單位能體恤民情。
南市府農業局指出，去年12月雙春地區漁民前往公所陳情後，即請北門區公所與其他有申報災損的公所交流確認，依照共同研議的認定原則辦理勘查認定，因此未符救助規定的漁民，可再提出新佐證資料交北門區公所複查，農業局將會協助認定。
(中國時報)
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