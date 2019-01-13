遠距伴讀展成果 大小學友同樂

2019年01月13日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高市原住民族委員會於12日上午在高雄國際會議中心舉辦「107年度部落學童遠距伴讀」計畫成果發表會，現場聚集各大專校院大學友及部落小學友約200人，活動以運動會型式呈現，由大學友帶領小學友闖關動態體能遊戲，共同進行一場刺激的競賽活動。

原民會表示，為了提升部落孩子的學習成效，克服偏鄉地理環境限制，藉由一對一視訊教學系統，運用網路科技，讓大小學友能快速即時上線，實現零距離的課業學習，進而引導部落孩子建立良好的讀書習慣與品德教育。

107年度部落學童遠距伴讀服務範圍包括苗栗縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣及臺東縣等，共有12處部落圖書資訊站協助辦理，伴讀部落小學友206人，培訓東華大學、臺東大學、臺中教育大學以及義守大學大學友人數243人。

原民會表示，該計畫執行邁入第3年，部落孩子在課業表現上有顯著的進步成長，深獲老師及家長們多方肯定與支持，藉由數位教育與服務深耕，以激發學童潛能與課業表現。

原民會仍會持續擴大辦理，部落地區就讀3年級至9年級學生，或輔導老師推薦學童將成為服務的對象，盼帶給部落孩子更多的學習資源，育成更多優秀人才。

(中國時報)