兩度上門偷豬 飼主難忍第2回

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳淑娥 ）

台中：外埔區鍾姓男子因想養豬當寵物，去年底2度到蔡姓民眾的豬舍偷小豬，第1次被發現，半路就放了小豬，主人也不計較，但他不死心再上門偷小豬，蔡男緊急報警逮人，大甲警分局訊後將鍾男依竊盜罪嫌送辦。

(中國時報)