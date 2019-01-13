魚池日月潭紅茶館 暑假營運

2019年01月13日 04:10 中國時報 沈揮勝 ）

南投：知名網路商店、魚池鄉農會「日月潭紅茶館」爆紅多年，2016年動土興建實體化，去年10月硬體完工後，曾短暫打開部分空間作為紅茶評鑑場地；元月2日農會行銷組進駐試啟用。總幹事王威文表示，觀光工廠、製茶機具將陸續搬進，可望在暑假正式營運。

(中國時報)