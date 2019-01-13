學測數學幾何題決勝負
學測數學科的出題重點在哪？補教老師說，幾何題目占一半，是分勝負的關鍵，此外，去年沒考的排列組合，今年一定會考。高中老師則認為，函數圖形、三角函數、平面向量及空間向量的題目，對考生都很有挑戰。
學測數學科有單選題、多選題及選填題，共計20題，每題5分，滿分100分，考92分可拿到滿級分15級分，考72分大約可達頂標，考60分可達前標。
北一女數學老師吳銘祥表示，第一冊裡的多項式函數、指對數函數，除了多項式及指對數的基本運算外，對於函數圖形的變化及特性，講求數形合一更是這幾年的命題的重點。
1~4冊 名師畫重點
吳銘祥說，第二冊的排列組合及機率，經常是同學在複習中望之卻步的單元，但近年來的命題上，已經蠻貼近生活情境，只要先理解題目的要求，不一昧的背題型及公式，有時僅需要利用樹狀圖或是分類討論便可將題目解決。
吳銘祥指出，第三冊的三角函數，著重在幾何圖形觀察，經常配合生活環境中測量的情境，是素養考題入題常見的方向，其次在正餘弦定理的應用，更是需要多加注意。
吳銘祥說，第三、四冊的平面向量、空間向量，不論在平面上或是空間中都很重視向量合成及幾何關係的內積運算，除此之外，配合直線及平面方程式的觀察也是其重點，其次在科西不等式去求極直應用，更是需要多加練習及觀察。
吳銘祥提醒，第四冊的圓錐曲線，在圖形定義上的觀察及判斷更重於方程式的運算，所以不需要練習太多過去複雜且困難的題目，可以多以圖形中觀察出相對應的幾何定義為重點。
幾何題 先畫示意圖
補教老師解創智表示，台灣學生不太會解幾何題，但學測數學科20題中，卻有一半是幾何題，這也是分高下所在。他建議，考生遇到幾何題時，應先畫個示意圖，從正確的圖就可以觀察出答案或者解題的線索。
「先找3、5題自己有把握的來做，以增加信心。」解創智建議答題順序是單選、選填、多選，但若單選題目冗長，則改成選填、單選、多選，總之先掌握基本分，後續作答的壓力會小一些。
(中國時報)
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