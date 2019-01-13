社會科 掌握時事還要綜合思考
108學年度大學學測即將在25、26日登場，推敲社會科的出題趨勢，多名老師認為，去年開始出現跨歷史、地理及公民的整合性試題，今年海內外發生多起重大時事，其中包含九合一大選綁公投、法國黃背心運動、中美貿易戰等議題，考生不只要熟讀課本，擁有基礎答題能力，更要具備綜合性思考能力，才能應對情境式的出題模式。
學測社會科時常伴隨時事出題，新北市立板橋高中公民教師林怡君表示，以去年學測為例，社會科出現跨歷史、地理及公民三科的整合性試題，建議考生複習三個科目時，若遇到相似時空背景或相似概念，應該綜合思考，不僅能以更宏觀的角度思考，更能藉由深入了解來加深印象。
林怡君說，公民與社會科學測試題各冊平均分配，每冊分配6題，共計24題，每一冊重要觀念都要弄懂，不能有所偏廢，而今年海內外發生多起重大時事，其中像是九合一大選綁大選，建議考生要熟悉地方自治、選舉制度與公投制度，而在法國黃背心運動、英國首相不信任案及美國總統川普經濟政策方面，除字面上的內容外，還需要了解這3個國家的政府體制異同之處。
至於歷史科，台中一中歷史教師陳一隆則說，近年歷史考題強調時間及空間的整合型題目，考題時間範圍尤其著重西元1500年後，詳今略古的趨勢明顯化，而歷史科題型數量，世界史著重文藝復興之後、中國史為宋元明清之後、台灣史則是台灣開港之後，題目的類型、數量較為多元及豐有層次。
陳一隆也提到，從107年度學測開始，歷史科考試已逐漸出現108年度社會科領綱趨勢，強調「情境化」、「整合運用能力」、「跨領域、跨學科」，並與生活情境連結的題目。
地理時事部分，新北市板橋高中地理李柏翰則建議考生，簡單涉獵近一年的時事，也可上地理學科中心網站的時事蒐集瀏覽，若能自我設計題目自答，能提昇對此類題的敏感度。
(中國時報)
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