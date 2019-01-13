國寫差距3分以上 就應第三閱

2019年01月13日 04:10 中國時報 林志成 整理 整理

今年大學學測1月25日、26日舉行，國文科分成國文（選擇題）及國寫兩科，前者考80分鐘、後者考90分鐘。大考中心規定國寫一閱、二閱差距7分以上才進行三閱，但這有點離譜，我認為一閱、二閱差距3分以上就要三閱，才能減少考生莫名其妙掉一級分的狀況。

依大考中心公布的範例，國寫有兩題，一題知性題、一題感性題，每題各占25分，共50分。國文科的成績則是國文（選擇題）及國寫各占50％組合而成。

依去年經驗，考生考完學測後，大約都可以推測自己各科考得如何，唯獨國寫常抓不準，甚至成績出來以後，與預期有很大落差。我認為，學測國寫閱卷不夠嚴謹，一閱、二閱差7分以上才進行三閱，實在不恰當。

國寫的閱卷是先判斷等級（如A、B、C），再決定分數，每題滿分25分。根據大考中心107年國寫的閱卷結果，第一題18分以上僅4883人、第二題1893人，也就是在國寫要得高分並不容易，依照這樣的標準，中文系教授來考，分數也不會太高。

國寫分數對考生國文科成績有很大影響！舉例來說，去年某個考生國文（選擇題）考40分，國寫兩題共考34分，國文科共得74分，換算成級分就是15級分。但如果此考生國寫得32分，國文（選擇題）仍得40分，國文科共得72分，換算成級分是14級分，比原先掉一級分。

目前規定前後兩閱差分需「大於7分」才三閱，但國寫一、二閱若相差6分，就會讓該生國文科總分少3分，一位老師的給分疏失即可能使被評分同學往下掉一級分，進一步影響到之後的申請入學。

過去學測都要考5科，考生在國文科方面有一點失分，可以在社會科補回來。但今年起改為5選4，許多自然組考生根本不考社會科，因此國文科成績對他們相形重要，如果國寫的閱卷可以更嚴謹一點，一閱、二閱差距3分以上就進行第三閱，這樣打出來的成績會更具說服力。

（得勝者文教主任劉駿豪口述）

(中國時報)