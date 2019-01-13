新藥價高　病友健保共同負擔差額

2019年01月13日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

45歲的林小姐是一家公司的中間幹部，卻發現罹患乳癌，由於工作及家庭兩邊都要兼顧，加上人生還有一段長路要走，她選擇復發機會低、副作用較少的乳癌新藥，但一個月要自付10多萬的藥費，讓她喘不過氣來，也不知這樣能再支撐多久。乳癌病友協會表示，協會曾做過調查，8成乳癌患者贊成當新藥無法獲得健保全額給付時，願意與健保共同差額負擔藥費，其中健保7成、病友3成，病友平均一個月可以負擔的藥費金額約為1萬~2.5萬。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，根據健保署統計，癌症新藥從申請藥價到納入健保給付耗時近一年，若申請過程不順利，病人又需要再多等一年的時間，當舊有的治療藥物用盡，病人一旦癌症復發轉移或產生治療抗藥性時，只能自費使用新藥，或是回頭使用化療藥等待撐到新藥給付，明明有新藥可治療，卻面臨沒錢救命的窘境，不然就必須花費龐大金錢，眼看乳癌姐妹們在這兩難間煎熬，令她十分惋惜。

黃淑芳指出，如果健保成功推動共同差額負擔，也可以讓癌病患更快用到新藥。尤其現在乳癌病患年紀愈來愈輕，39歲之前罹患乳癌的病患即占了1成，且乳癌病患有8成左右都是早期，若能好好控制，減少復發，也能降低未來健保的醫療負擔。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，目前健保藥品不能差額負擔，但醫材卻是可以的，過去，病友團體與健保署就此事進行溝通，健保署曾表示，如果可以將癌病排除在重大傷病之外，在法令上就較為可行，但此事影響甚巨，需再慎重考量。

另健保署亦擔憂，藥品可以差額負擔後，經濟弱勢會付不起差額，加上需要修法，因而遲遲沒有進展。王正旭指出，目前鄰近日本即實施有藥品的差額給付，在幫助經濟弱勢方面，未來可考量成立一個基金會，交由第三公正團體管理，以協助經濟弱勢者支付藥品差額，國外亦有這樣的模式，值得台灣參考。

(中國時報)