楊志良籲病友納健保會席次

2019年01月13日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

台灣醫療體系及全民健保雖舉世稱讚，但仍離「以病人為中心」的醫療體系有很大的距離。台灣病友聯盟理事長楊志良表示，目前決定健保費率、給付項目及健保總額的「全民健保會」，竟然沒有病友團體的常設席次，台灣病友聯盟已在公共政策網路平台提議健保會應常設病友代表席，不僅捍衛病友自身權益，也才能達成台灣健保、政府、病友全贏的目標。

楊志良指出，全民健保最主要的目的就是照顧病友，先進國家不論是醫療制度制定、醫療機構管理、醫藥科技評估，一直到新藥新科技是否納入給付等討論，均有病友的投入。對比醫界代表有10席、被保險人代表有9席，病友代表僅有1名席次，比例之懸殊根本無法保障病友的發聲權益，這完全違反WHO（世界衛生組織）及IAPO（國際病友聯盟）所提倡的病友參與基本權利，單單只要這一項，台灣就沒資格倡議加入WHA。

健保署長李伯璋表示樂觀其成，強調，病友的參與將使健保更加多元完整，但其事涉修法，需要各方更多的溝通，大家一起來努力。

公共政策網路參與平台網址：（https://goo.gl/Xvd2j4）。

(中國時報)