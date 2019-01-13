蘇貞昌「不可能的任務」

2019年01月13日 04:10 中國時報 主筆室

棒球賽進入第9局上，蔡總統大幅落後，不容再失分，但投手堅持下場。退無可退的壓力下，勉強由蘇貞昌回鍋組閣，剛走下投手板的賴清德期待蘇揆是「終結者」，帶領民進黨逆轉勝。然而，新內閣未登場就被在野黨譏諷為「敗選內閣」，是「失敗者聯盟」。蘇貞昌內閣究竟將逆轉勝，或失敗到底，他最多只有6個月時間證明自己的本領。

在野黨對「敗選內閣」的譏諷並非無理，由九合一選舉落選者組閣，對勝選者行使政策主導權及中央補助款分配權，不但邏輯錯亂，外界也將張大眼睛，檢驗蘇內閣如何理順府院及藍營執政縣市的關係，同時面對明年選舉壓力，蘇內閣還得因應黨內派系資源爭奪與路線的拉扯，只有快速且準確地回應民意，才能終止民進黨敗象，更不容政策暴投、失誤連連，而被對手一輪強打，「終結者」反而被終結。

對這次組閣，府方定調是「中生代接棒、穩定財經、發展經濟」，希望政務推動無縫接軌、施政人民有感。蘇揆也引用英國前首相邱吉爾的說法：「勝利並非終點，失敗也非末日」，以邱吉爾二戰後高齡二度出任首相，做出亮麗成績為榜樣，要帶領團隊捲起袖子回應民意，接上地氣。

蘇揆和當年任陸委會主委的蔡總統曾有許多芥蒂，還因總統初選失和在媒體前演出極尷尬的拜會秀，面對明年總統及立委大選，僅1年多的超短期限，兩人能放下前嫌，在民進黨危急時刻共同承擔，共患難的風度不容易。

然而，蔡總統上任不滿3年，已三度更換閣揆，耗損率為歷任總統之冠。顯見即使有立法院多數席次完全執政的優勢，賴揆對總統的配合度亦高，但面對在野黨和媒體與網路的監督，蔡政府整體運作不順暢、政策搖擺、黨籍立委各吹各調，始終是隱患。未來應避免再發生「紅包之亂」的類似事件，只因蔡總統一個簡單的希望，內閣未經慎重諮詢與規畫，就推出「急行軍」式的執行方案。蔡總統作為總指揮，必須和主投蘇揆建立默契，不能讓內閣再演出政策髮夾彎。

蘇揆、副院長陳其邁、交通部長林佳龍都是九合一敗選的市長參選人，看來民進黨人才庫已枯竭，在蔡總統全力拚2020勝選的目標下，派系平衡是她內閣改組的首要考量，只好讓敗選老面孔回朝。人民希望拚經濟，蔡總統卻在拚連任。

行政院掌握預算分配權與地方補助款，行政院會固定邀請六都市長列席，院會動見觀瞻，蘇內閣必須應對好新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜及台中市長盧秀燕等人爭取建設或預算的壓力。行政院在「落選者聯盟」與「當選者聯盟」之間如何合理分配資源大餅，外界勢必放大檢視。

立法院朝野立委問政的炮火和辛辣度，將隨著改選壓力的逼近而更加勁爆。民間團體的施壓和網友的酸文浪潮，也會一波波襲來。挺同婚立場明確的蘇揆在反同公投案通過，大法官提出應制定專法的解釋下，同婚立法將於5月24日到期，蘇揆將面臨加速立法的壓力和挺同團體的反彈。

兩度與高雄市長擦身而過的陳其邁，敗選後透過直播與粉絲互動，人氣不減反升，獲延攬擔任蘇揆副手，雖然攀上政治事業高峰，但副院長必須協調行政、立法兩院關係，被視為「英派」的陳其邁如何爭取黨內最大派系新潮流的合作，將是頭一道考驗。

新任交通部長林佳龍曾提出「大台中山手線計畫」等爭議性交通建設計畫，未來在立法院得面臨國民黨立委逼問，是否堅持兌現自己的政見，不惜和在選戰中擊敗他的盧秀燕對抗？前瞻建設經費，朝野立委也會上演焦土爭奪熱戰，林佳龍如何闖過立院叢林，如何回應客運業放寬七休一後的駕駛怒火、計程車生存困境等，都是一道道棘手的難題。

九合一選舉大敗，賴清德曾提出民眾對經濟成長無感、農漁民權益未獲即時關照、中國以減少陸客作為抵制手段、能源開發與空汙防制引起抗議不滿、推動改革沒有呈現正面支持力量等施政缺失。賴揆臨別感慨他儘管滿身傷痕，始終用堅定意志與使命感，堅守崗位到最後。蘇揆率中生代登場，要拚逆轉勝，不但沒有蜜月期，更必須盡快提出挽回民心的有效政策，否則，恐怕也會落得滿身傷。

蘇揆如何在外界不看好下短期內做出成績，將是湯姆克魯斯最新一部《不可能的任務》。

(中國時報)