笨蛋，問題不在錢
中國時報
主筆室
號稱「吳音寧第二」的趙怡翔，在歷經輿論抨擊後終於親上火線回應，但主軸全在強調自己只實領15萬元。其實，領多領少從來不是問題，問題是，從未在駐美代表處這個「天下第一處」歷練過一天的他，是否有本事打遍外交部天下無敵手，幹好政治組組長？如果行，月領30萬沒人會講話；但如果不行，給1塊都嫌多。
31歲的趙怡翔，從國安會、外交部一路跳向美處，前後只花2年8個月，就壓過多數外交官終其一生才能達到的成就。這是時也運也，其周旋層峰的政治手腕更是關鍵。這點，從他臉書全文就可清楚看出。
他的臉書文大致傳達2個重點。第一，在扣除固定開銷後，他在高物價的美國僅實領15萬，而非20萬；第二，因為怕被罵回台北，所以不敢買家具，每天只能睡充氣床。
姑且不談這種論調有多荒謬，可以確定的是，他確實想用文字將事件導向「錢」，而非外界對他個人能力的檢視。這種默默轉移焦點的政治能力，的確高竿。
但趙怡翔接駐美代表處政治組組長的問題真的在錢嗎？不是吧！多少歷練10多年，終日在美國國務院、各部會「養線」的外交官，都是將「政治組組長」的職位視為政府對自己拚外交成果的肯定。
如果說趙怡翔已用行動向層峰證明，當前所有北美司、美處的外交官能力全在他之下，那麼，破格任命或有道理；問題是他真足以強壓部內、部外所有老資格的外交官們？蔡政府若無法給保證，又怎能杜悠悠眾口？
如果最後證明要幹好外交官，終究得需要歷練與專業，那麼，蔡政府毀掉的不只是這個年輕人，更是中華民國的整體利益。
(中國時報)
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