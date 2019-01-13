2019年01月13日 04:10 中國時報 胡勇

「中國人不打中國人」、「中國人要幫中國人」、「中國人的事要由中國人來決定」、「廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人」……在習近平年初對台講話中，「中國人」無疑是高頻關鍵詞。事實上，無論獨派如何狡辯，台灣人本來就是中國人，當然要和大陸同胞共同決定和平統一大業。做堂堂正正的中國人，不僅可避免戰禍，而且能共享中華民族偉大復興的紅利，台灣人何樂而不為？

曾幾何時，台灣人從小就被教育「做個活活潑潑的好學生，做個堂堂正正的中國人」。台灣人不僅認同中國人的身分，而且以做中國人為榮。然而，自從李登輝與陳水扁刻意操弄「去中國化」，百般抹黑中國人形象以來，不少台灣年輕人在「一邊一國」的謊言中逐漸迷失了方向，把大陸等同中國，把中國誤作外國，形成了「台灣人不是中國人」的錯誤認知。

更令人瞠目結舌的是一些台灣政客的表演。近年來，披著「中華民國」外衣的民進黨當局絞盡腦汁尋根「南島語族」，這不僅是拋棄中國人認同，連中華民族一分子都否定掉了。最可悲的是，連冠以「中國」之名的國民黨眾多高層也選擇附和早已扭曲的「本土化」，將中國人身分視為洪水猛獸。

然而，「台灣人不是中國人」終究要被撥亂反正的。《旺報》去年2月的社評《台灣人就是中國人》雄辯地指出，「任何國族主義的人為建構，都經不起事實與邏輯的推敲，因為兩岸同胞的血緣、文化連結實在太過緊密，無論是河洛族群、客家人還是外省人，任何人都否定不了自己的先輩是從大陸各地渡海來台的事實」。媒體人黃智賢也提醒一些被獨派洗腦的台灣人，「你去看你祖上的墓碑，不管是本省人還是外省人，不管是來台灣的第三代、第五代還是第十代，上面寫的都是大陸的地名」。

至於台灣是南島語族一分子一說，就更令人啼笑皆非了。北京清華大學的台籍博士生羅鼎鈞最近就以《我們都是堂堂正正的中國人，不是南島人》為題投書陸媒。文章根據考古發現指出，所謂南島語族的先祖，其實都是從中國大陸東南沿海一帶自台灣遷徙至東南亞乃至大洋洲各地的。換言之，不僅漢人移民及其後裔，台灣原住民的祖先也來自中國大陸，也是中華民族一分子，也是堂堂正正的中國人。獨派處心積慮「去中國化」，最後還是打了自己的臉。

再說回習近平的講話，兩岸媒體都從「中國人不打中國人」一語中讀出了話外之音，那就是對於那些不但否認自己是中國人，而且在兩岸中國人之間挑撥離間的少數獨派分子，大陸是不會客氣的。對於認同中國人身分，珍視兩岸同胞親情，或者一時被獨派洗腦，但未來能夠轉向正確認知的台灣同胞，大陸會一視同仁，並率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，畢竟「中國人要幫中國人」。

令人感到欣慰的是，去年10月的一項最新民調指出，台灣民眾認同自己是中國人的比例達58.3%，創近6年來的最高。而認同自己是中華民族一分子的更有87.3%。希望越來越多的台灣人能夠早日覺醒，做回堂堂正正的中國人。

(中國時報)