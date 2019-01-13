2019年01月13日 04:10 中國時報 紀俊臣

行政院長賴清德「堅定」請辭後，蔡總統隨即宣布由蘇貞昌組閣。雖說賴內閣只有短短1年4個月，但這是近年來閣揆的任期平均數，就像柯文哲說的，閣揆的任期好像短了一點，而且每位閣揆總辭的理由幾乎都是「階段性任務」已完成。試想，行政院是國家最高行政機關，閣揆除了階段性任務，難道沒有歷史性使命嗎？希望被外界視為「選舉內閣」的蘇貞昌能思考這個課題。

基本上，行政院的政策作為是在創造國家競爭的機會，提升民眾幸福指數，而每一個政策的組合就是階段性任務；而每一個階段性任務的總和，就是歷史性使命。換言之，身為閣揆，在制定政策時，應知道階段性任務乃是歷史性使命的一部分；亦即，完成階段性任務就是在創造歷史性使命的必經過程，而且是整個歷史性使命的重要組合部分。

蘇貞昌是律師出身，有法律人的性格，擇善固執，依法任事。因此，在屏東縣長、台北縣長，乃至省議員、立委、總統府祕書長、行政院長等各崗位皆能有顯著的政績。「衝衝衝」是他最為外界熟悉的形象，所以蔡總統說他的3個強項是「經驗、魄力與執行力」。但在民進黨九合一地方選舉大敗，包括他參選新北市長失利後，再度出任閣揆，可想見其心路歷程必然相當複雜。因此蘇貞昌應以歷史性使命自許，而非視為僅是擔任救火隊長或是拚選戰的階段性任務，才能讓國家行政得以活絡運作。

民進黨身為執政黨，固然有其政治立場上的堅持，將會影響執政黨員的政策制定和政治作為，但行政院長仍可在其職權的政策範疇內，以國家使命為最高指導原則，制定公共政策。尤其目前正在組閣過程中，是否能適才適所挑選政務官，當會影響未來蘇內閣的成敗。

特別是目前有兩個獨立機關─促轉會和中選會都有首長出缺。之前這兩個機關的施政都引起社會議論，建議蘇貞昌宜挑選無黨籍、有社會服務經驗，且藍綠均能接受的清高人士出任首長，始能重塑機關形象，建構公信力，達成獨立機關的使命。至於其他行政機關的政務官任用，宜考量專長及其過去的實務經驗。若啟用一個欠缺實務經驗的政務官，最大的缺點是對汗牛充棟的行政法令缺乏了解，凡事需要幕僚提供資料，自然定奪遲緩，且容易因缺乏政治敏感性，被網軍攻擊而敗陣下來。

以蘇貞昌的政治閱歷，希望再度回鍋任閣揆，不是著眼在完成民進黨2020勝選的階段性任務，而能體認歷史性使命的真諦，為自己留下偉大的歷史地位。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)