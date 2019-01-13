口譯哥事件 外交部踹共

2019年01月13日 04:10 中國時報 桂宏誠

「口譯哥」趙怡翔抵美後，透過臉書澄清外界對他擔任駐美代表處政治組組長的質疑，並說他月薪只有實領15萬元。就政府的人事法制來看，趙從進入政府體系以來就多次違反相關人事規定。既然現在有監察委員主動申請調查，就該全部查清楚。

趙怡翔的確不可能領簡任第12職等的「薪俸」，因他是支領「報酬」的「約聘人員」。約聘人員和趙之前擔任的機要人員相同，均無須經過公務人員考試，但前者屬臨時人員，後者則為事務官。趙之前擔任10職等的機要人員，去年底剛具有兩年年終考績甲等的條件，今年仍在職，確實可升到11職等。但「正牌」外交官不可能31歲就能以11職等任用。

趙怡翔的職稱是「一等諮議」，諮議在外交部是屬於約聘人員，「一等」則是支領報酬的等級。趙依《聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表》，以「所具專門知能條件」為「碩士學位，並具有與擬任工作相當之專業訓練或研究工作2年以上著有成績或具有與擬任工作有關之重要工作經驗4年以上者」，而以比照9職等俸點支領「報酬」，再加上駐美的各種津貼，構成他每月實領的薪酬。

然而，趙怡翔原本今年可升11職等，怎不能比照10職等俸點支領報酬？原因就在於他的資歷「很一般」，不僅條件距比照10職等俸點支給報酬的標準差太多，就連現在約聘的等級也存在適格的疑問。甚至於，他初入政府機關任10職等機要職時，就屬違法任用。

趙怡翔於民國102年取得碩士學位進入民進黨工作，105年5月20日進入政府體系，任用為簡任第10職等的機要人員。依《各機關機要人員進用辦法》規定，以碩士學位進用為簡任機要職務的條件須「曾任相關職務滿4年」，而趙的年資和相關職務經歷皆不足。

外交部依《外交部駐外代表機構組織規程》固可聘用「專門人才」外派，但依據《聘用人員聘用條例》暨其施行細則之規定，須「以發展科學技術，或執行專門性之業務，或專司技術性研究設計工作，非本機關現有人員所能擔任者為限」。請問，趙怡翔成為「專門人才」的「專門」在哪裡？他現在的工作內容又有哪些是正牌外交官不能擔任的？

此外，上開《組織規程》均有明定，外館的組長需具簡任（派）或薦（派）的「官等」資格，而「派」是早期經依《派用人員派用條例》銓定資格者。然而，約聘人員屬臨時人員且無「官等」，若趙怡翔對外還加上「政治組組長」的官銜並支薪，外交部就更該被譴責。因為政治組組長是常任文官體系的職位，不應任用約聘人員。對於以上的疑問，外交部應提出讓人信服的說法。（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)