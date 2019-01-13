2019年01月13日 04:10 中國時報 徐世勳

豬年肇始，豬事本應大吉，但一場歇斯底里似的非洲豬瘟獵巫運動卻正如火如荼地進行，飼料養豬相關業者及某些地方政府批判的矛頭均指向廚餘這個惡魔。尤其是全台飼養豬隻居冠的雲林縣首先發難，要求縣境內完全禁止以廚餘養豬，改以飼料餵養。

其實，就養豬業者而言，符合《廢棄物清理法》、《商品檢驗法》及相關法令所載安全、衛生、環保及其他技術法規或標準的「廚餘」與「飼料」均為法定可以上市的「商品」，且二者是相互競爭、高替代的商品。豬農是否以廚餘養豬或以飼料餵養純屬商業行為，豬農自己會精打細算，不需政府干預。

根據《廢棄物清理法》規定，廚餘直接餵飼豬隻再利用的養豬場，要配合提供地方環保局處「畜牧場登記證」、高溫蒸煮設備、動物防疫證明等文件。為進一步防制非洲豬瘟，農政單位依此法規，並採信科學事實，進一步提高廚餘的標準為「應具有高溫蒸煮方式辦理，高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持中心溫度90℃以上、蒸煮至少1小時以上，以避免因廚餘養豬造成疫病傳染。」

在非洲豬瘟威脅下，日本、南韓仍舊允許廚餘養豬，為何台灣就不能？問題就出在我們政府管制的失能。根據農委會最近的資料顯示，全台1512家廚餘養豬場當中，竟然只有357家，約1/5，是環保署登錄具有高溫蒸煮合格設備的養豬場。為伸張所謂的「社會正義」，避免弱勢小農、小攤商或小企業被消滅，我國的產業政策，尤其是農業政策，常與福利政策混為一談。使得無畜牧場登記證、無高溫蒸煮設備的養豬場以及不符標準、非法的廚餘商品充斥市面，魚目混珠，導致劣幣驅逐良幣。當社會大眾失去信心，獵巫戰火當然紛飛。

養豬產業政策不容與福利政策混為一談。小規模廚餘養豬戶的生活當然值得我們關心，但這種關心屬於社會福利的考慮，不應與產業政策、國家經濟發展混為一談。養豬產業的防疫標準、食安標準、環保標準是絕不容妥協，更不容打任何折扣。

廚餘無罪！廚餘不是惡魔。廚餘養豬只是政府管制失能、疫病爆發的代罪羔羊。廚餘養豬除了發揮糧食安全與照顧豬農生計之功能外，也是友善環境、循環經濟重要的一環。廚餘養豬不應不分青紅皂白全面禁止。為了公平正義與保障合法廚餘養豬戶的權益，禁止廚餘養豬的政策應有所區別，領有畜牧場登記證且具有高溫蒸煮合格設備的養豬場，應可繼續以廚餘餵養。養豬產業政策與福利政策應脫鉤，政府管制的力道應該再加強。（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）

(中國時報)