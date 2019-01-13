鈕若被訴有罪 恐判3年10月
涉及性侵的導演鈕承澤（左）若起訴並判決有罪，以司法院性侵量刑建議系統查詢，刑度為3年10月，恰與另案張作驥（右）刑度相同。（本報資料照片）
性侵案司法院建議從重量刑因子
導演鈕承澤被控性侵，案件正在台北地檢署偵辦中，如果鈕遭檢方起訴，未來法官審理後若認定他有罪，按照目前被害人指控的內容，與鈕承澤犯後態度等量刑因子，輸入司法院量刑建議系統查詢，他恐遭判處與知名導演張作驥相同的刑度3年10月。
2010年性侵幼童案件引發社會各界高度關注與討論，正義聯盟等社福團體當時抨擊法官輕判性侵害案犯罪被告，建議要訂定量刑標準，使司法資訊公開透明、減少法官量刑歧異，司法院也因此成立性侵量刑分析小組，建立一套類似英美國家的量刑系統。
量刑系統提供參考刑度
之後，司法院又邀集了法官及檢察官代表、學者及白玫瑰關懷協會等成立焦點團體，將2007年至今的性侵案判決統計分析後，加入焦點團體的從重量刑因子，設計出「性侵案量刑建議系統」，法官只要輸入相關量刑因子，就可得到參考刑度。
刑度恰與張作驥相同
以鈕承澤涉犯案件類別分析，他沒有性侵判刑紀錄、目前被害人數單一、未坦承犯案、與被害女子認識且有信賴關係，加上犯罪行為的態樣、犯後未與被害人達成和解，且未得到被害人道歉及宥恕，系統分析的建議刑度是判有期徒刑3年10月。
這樣刑度剛好與4年前性侵入獄的知名導演張作驥相同，張男趁著與林姓女編劇酒後與他獨處的機會，脫去她的牛仔褲與內褲，強吻她並咬破嘴唇，林疼痛驚醒大喊「不要」， 但張男仍予以性侵得逞，檢方將張男依強制性交罪起訴。
張作驥否認性侵，辯稱當天因喝酒過量只剩片段回憶，記得有無發生性關係，但報告驗出他的DNA，才認為應有與女方發生性行為。歷審認定犯行明確，張否認犯行，且未與被害人和解、道歉，最後將他判刑3年10月確定。
喧騰一時的導演鈕承澤遭劇組女工作人員控告性侵案，檢方偵查後未來如果起訴他、法院又認定有罪，依司法院量刑建議系統，他恐遭判刑入獄。
(中國時報)
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