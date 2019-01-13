癌夫偕妻腕綁紅線 陳屍自宅

2019年01月13日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉何姓男子，與小他13歲的梁姓妻子，前天晚上被發現陳屍自家臥室，2人手腕綁紅線繫在一起，現場有藥物及疑似農藥液體，並留有遺書。警方初步調查何男罹患肝癌末期，不排除是自殺，但何妻並無宿疾，娘家對死因存疑，檢警預訂15日解剖遺體以進一步釐清案情。

警方調查，57歲的何男開設宮廟，也曾在廟前擺攤替人算命，與前妻有生育子女，離婚後與梁姓女子再婚，梁女曾任職台南某知名醫院的護士，今年44歲，兩人結婚後均沒有穩定的工作及收入，也未生育子女，與何男的母親同住。

11日晚間7時許，家人發現何男夫妻兩人都沒有下樓吃飯，敲門也無人應聲，用鑰匙打開房門查看，赫然發現2人蓋著棉被躺在床上，何男側躺抱著妻子，身體僵硬，早已氣絕身亡。

2人身上沒有明顯外傷，現場也沒有打鬥痕跡，遺留藥物及疑似農藥的液體。何男的左手腕和梁姓妻子的右手腕有1條紅線繫在一起，房內留有疑似何姓男子筆跡的遺書，內容主要向友人交代處理後事。

警方初步調查，何男罹患肝癌末期，夫妻倆曾在去年燒炭尋短未果，此次不排除是喝農藥輕生。但梁女沒有疾病，身體狀況良好，也還算年輕，梁女娘家親屬哀痛，不相信梁女會與何男綁紅線一起尋短，希望明察。檢警將在本周二解剖遺體以釐清真正死因。

民俗專家認為，民間流傳男女綁紅線離世，是希望黃泉路上作伴，來世能再續今生緣，但黃泉路是陰陽各自有路，並不會相依相伴同行，這種說法恐怕是無稽之談，建議不可相信。

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(中國時報)