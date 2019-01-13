日本旅遊推手向井 酒駕撞傷一家3口

2019年01月13日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

經營日本旅遊，有景點推手、旅遊業星探之稱的50歲日籍男子向井，11日晚間酒後開車，行經中山北路時撞上江姓男子駕駛的休旅車，造成江男一家三口受傷，警方到場酒測發現向井酒測值高達0.85，依公共危險罪嫌將他移送送辦，士林地檢署12日複訊後，將他無保請回。

警方調查，向井11日晚間與友人聚餐，席間喝了不少酒，10時許獨自開車離去，行經中山北路六段準備左轉福國路時，未等左轉號誌燈亮就直接轉彎，因而撞上直行的江男座車。

江男與妻子、女兒都因撞擊，頭、胸、手等部位受到擦剉傷，經送醫均無大礙，警方到場後發現向井渾身酒氣，酒測值高達0.85，隨即依法將他帶回警局。

向井因嚴重酒醉，甚至在偵訊室當場嘔吐，意識不清無法製作筆錄，警方見狀只好先讓他在臨時留置室休息，直到12日上午才進行訊問。向井供稱餐敘喝了3杯威士忌，轉彎時一時疏乎撞到人，他感到非常抱歉，願意負擔醫療費及維修費用。

向井訊後移送士林地檢署複訊，檢察官認為，向井在台灣有固定住居所，且有意願與被害人和解，沒有強制處分必要，最後無保將他請回。

向井是東京人，來台旅居超過40年並娶了台籍妻子，他開設旅遊公司，經常前往日本開發新的旅遊路線，再透過網路將日本觀光文化介紹給台灣人，擁有不少死忠客戶，被稱做「日本旅遊推手」、「新景點星探」。

(中國時報)