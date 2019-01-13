陸商進倉庫看染布 遇火警被燒死

2019年01月13日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

陸客看貨，意外喪生。台南市善化區東勢寮一處私人倉庫，12日上午11時許發生大火，消防局出動多人前往灌救，火勢延燒3個多小時才撲滅。來台看染布的44歲大陸籍李姓男子來不及逃出，不幸葬身火場；隔壁棺木店也被波及，兩間廠房幾乎全付之一炬，詳細起火原因正由消防局調查釐清。

據了解，昨天上午5名來自大陸廣東的人士，前往善化東勢寮該處私人倉庫看染布，過程中火苗突然竄出，其中1名大陸籍李姓男子身上著火，其他人見狀倉皇逃出，李男不及逃出，受困火場。

當時在新市區舉辦消防安全宣導活動的消防局人員，得知火警發生，立刻將在場人力調往火場支援，消防局總共調派31車88人前往灌救。但因起火點為鐵皮建築，且囤放大量不織布等易燃物，火勢一發不可收拾，熊熊大火一度竄燒到隔壁2戶鐵皮廠房，直到下午2時30分許才完全撲滅。

搶救過程中，因火場溫度過高，且起火鐵皮屋完全塌陷，現場搜救指揮官顧慮消防人員安全，一邊指派消防隊員從側面布水線降溫，一面動員2輛怪手從正面清除雜物，試圖救出受困火場的李男，最後在距離正門30公尺處發現他焦黑遺體，當消防人員抬出李男遺體時，同行大陸籍女友當場情緒崩潰痛哭失聲。

(中國時報)