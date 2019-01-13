江美琪邀合唱 侯湘婷緊張流鼻涕

2019年01月13日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

江美琪出道20年，12日舉辦首場演唱會，吸引近3000名觀眾欣賞；淡出演藝圈近12年的好友侯湘婷昨擔任嘉賓，侯穿白色連身禮服小露事業線，被江美琪虧：「妳今天也穿得太辣了吧，辣妹喔！」合唱〈秋天別來〉後，侯湘婷直呼：「我緊張到流鼻涕了，回來後有點不適應這裡的天氣，我公公耳鼻喉科，幫我開特效藥，但在妳後面唱歌好緊張。」

18歲時江美琪參加《MTV新聲卡位戰》，當年16歲的侯湘婷同樣參賽，後來雙雙與維京音樂簽約，兩人培養出濃厚革命情感；侯湘婷婚後定居紐約、育有一對兒女。

不用提詞機

昨回憶當年比賽，侯表示自己當時排在江美琪後面上台，「我覺得她一定是第1名」，但最後由蔡依林搶下冠軍。

江美琪的老公林振益是演唱會音樂總監，在老公鼓勵下，她決定不用提詞機、更投入演出；她昨開場獻唱〈迷魂陣〉，緊張表示：「我剛才升上來的那一刻好緊張！但剛才登台前我的好友Peggy（許哲珮）給了我兩顆水晶，很謝謝她，我的守護神。」直言此次開唱別具意義，因維京時期的老同事都坐在台下，「我跟他們對到眼一定會哭！」江美琪的媽媽、公婆及3歲兒子昨亦坐台下欣賞。

(中國時報)