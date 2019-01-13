江美琪邀合唱 侯湘婷緊張流鼻涕
江美琪出道20年，12日舉辦首場演唱會，吸引近3000名觀眾欣賞；淡出演藝圈近12年的好友侯湘婷昨擔任嘉賓，侯穿白色連身禮服小露事業線，被江美琪虧：「妳今天也穿得太辣了吧，辣妹喔！」合唱〈秋天別來〉後，侯湘婷直呼：「我緊張到流鼻涕了，回來後有點不適應這裡的天氣，我公公耳鼻喉科，幫我開特效藥，但在妳後面唱歌好緊張。」
18歲時江美琪參加《MTV新聲卡位戰》，當年16歲的侯湘婷同樣參賽，後來雙雙與維京音樂簽約，兩人培養出濃厚革命情感；侯湘婷婚後定居紐約、育有一對兒女。
不用提詞機
昨回憶當年比賽，侯表示自己當時排在江美琪後面上台，「我覺得她一定是第1名」，但最後由蔡依林搶下冠軍。
江美琪的老公林振益是演唱會音樂總監，在老公鼓勵下，她決定不用提詞機、更投入演出；她昨開場獻唱〈迷魂陣〉，緊張表示：「我剛才升上來的那一刻好緊張！但剛才登台前我的好友Peggy（許哲珮）給了我兩顆水晶，很謝謝她，我的守護神。」直言此次開唱別具意義，因維京時期的老同事都坐在台下，「我跟他們對到眼一定會哭！」江美琪的媽媽、公婆及3歲兒子昨亦坐台下欣賞。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。