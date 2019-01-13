陳綺貞突襲看台歌迷瘋狂
陳綺貞17年前在「吉他手」演唱會扮過空姐（左）；昨天VCR又再次扮裝（右），外型幾乎沒有改變。
陳綺貞「漫漫長夜」出道20周年演唱會，12日在台北小巨蛋邁入第2場。中場休息時，陳綺貞穿上空服員制服、綁起包頭，化身俏麗空姐在VCR現身，詳細解說演唱會流程跟內容，這段影片復刻她2003年「吉他手」演唱會的其中一個造型，對照她17年前的模樣，幾乎沒什麼變化，依然凍齡。
昨陳綺貞再度搭上特別租借的高爾夫球車，挑戰30秒抵達第二舞台，而現場搭起的環狀舞台，也能盡情讓她在場內走動奔跑，當〈和你在一起〉前奏響起，她突然現身2樓看台中央，讓歌迷驚喜尖叫，座位上方則降下多塊LED螢幕，投影過去陳綺貞在演唱會曾出現的機車、腳踏車等各種交通工具。
隨後陳綺貞帶來屬於她的迷幻搖滾色彩，演唱包括〈腐朽〉、〈Sentimental Kills〉、〈躺在你的衣櫃〉等歌曲，隨著舞台巨型LED螢幕上下移動，加上燈光視覺投射，完整剖析她20年來的內心獨白。
鍾成虎吉他伴奏
安可時，她再度力邀情牽20多年的男友兼音樂夥伴、演唱會音樂總監鍾成虎彈吉他，演唱新歌〈觀察者〉，最後再以〈After 17〉向全場歌迷道晚安。
(中國時報)
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