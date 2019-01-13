張學友回香港女兒賞臉

2019年01月13日 04:10 中國時報 蔡琛儀 ）

張學友「學友·經典」世界巡演歷時2年多，終於在11日返回家鄉香港，將一連在紅館連唱15天，為巡演畫下句點，前晚也是巡演的第219場，張學友以一身金色西裝配上金色高帽登場，氣勢磅礡揭開序幕，重現經典華麗四面台演出，大女兒張瑤華也到場欣賞，化身歌迷跟著唱。

他在台上感性表示：「這次再回到香港，發覺永遠都是香港比較緊張，前面這麼多場都沒什麼事，一回來就又頭痛、又腰痛。不過其實我都57歲，雖然不知道下次還能不能跳，但如果能跳就一定會繼續跳！」演唱會結束後舉行了小型記者會，他自曝唱慢歌時出了點狀況，而對女兒來看他演出，笑說「她就是我的歌迷」，強調不會讓女兒上台。他也再次澄清絕無「封麥」計畫：「絕對沒有，我喜歡在台上表演。」

劉德華（華仔）日前因感冒取消演唱會後，張學友表示很擔心，「始終有心理壓力，我相信自己是取消演出最多的歌手，所以沒什麼可教華仔，但很明白取消的心情，上台一定想做好，做不到最好已不開心，還要取消個唱更痛苦，希望華仔快點康復。」

(中國時報)