林宥嘉誇喬喬皮膚比兒子好

2019年01月13日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

林宥嘉、曾之喬（喬喬）12日出席日系保健食品品牌活動記者會，林宥嘉帶著壽桃前來祝賀，兩人雖是同門但難得現身同個活動，林宥嘉笑說，近看喬喬皮膚才驚覺真的很好，「她這兩天皮膚比酷比好，因為酷比最近被蚊子叮了。」

去年底林宥嘉完成兩場小巨蛋演唱會後，難得可和家人一起跨年，不過他懊惱透露，倒數前5分鐘他才興奮地提醒老婆丁文琪，沒想到突然在廚房發現蛋黃酥，吃到一半發現丁文琪臉色不對，她悠悠地說：「已經超過12點了。」讓林宥嘉傻眼直呼：「我以後不吃蛋黃酥了！」隔天也趕緊帶家人吃飯補償；他今年農曆年要陪家人，打趣說要去丹麥，趁勢幫喬喬新書打廣告。

喬喬近日推出新書《一個人去丹麥，寫一本書》，讓她體驗到預購秒殺的滋味，出版社編輯問她有沒有想在出書界設定一個目標，「我說我沒想過，就隨緣吧！經歷憂鬱黑暗以後發現，健康比什麼都重要。」農曆年後她除了忙接拍新戲，出演的電影《聖人大盜》也預計暑假上映。

(中國時報)