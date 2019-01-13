羅宏正彈淚怕被說作秀

2019年01月13日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

羅宏正看到媽媽出現當場淚崩。（粘耿豪攝）

羅宏正將推出個人首張EP《撐傘》，12日在西門紅樓舉辦造勢活動，羅宏正的媽媽是兒子的頭號粉絲，昨驚喜現身，帶他愛吃的山藥雞湯幫他補身，他看到媽媽，激動落淚，哭到不能自已，笑罵：「我要跟公司算這筆帳！很怕被說作秀。」

羅宏正說，當初受傷住院時，媽媽堅持親自煮每一餐給他吃，「那時家裡開個小店，她要顧店，我本來想在醫院吃便當就好，但她怕我營養不夠，午晚餐都要送，所以那個味道就是我最脆弱時吃到的味道。」不過山藥有壯陽功效，他打趣說：「我會記在腦海裡，以後有需要的時候會再拜託媽媽煮給我吃。」

他表示，媽媽和受傷就是他的哭點，「我受傷時，她雖然鼓勵說會好起來，但大家心裡知道對於這狀況沒有明確結果，她也從沒在我們面前表現出傷心難過的樣子。」

他也說自從受傷後，才讓原本個性矜持的他，找到向家人撒嬌的藉口。

砸百萬買公車廣告

羅宏正所屬太陽娛樂砸100萬包下30輛公車，在大台北地區宣傳《撐傘》1個月。他表示，想喬裝去搭乘，看看粉絲反應，他平常會搭公車、捷運，也會記得戴口罩，「不是怕被認出來尷尬，是怕沒被認出來尷尬。」

(中國時報)