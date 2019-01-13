陳建寧首份工作媽媽求來的
陳建寧為文化部「流行音樂種子教師進階培訓班」擔任講座教授，12日於致理科技大學開課，他回溯入行經過，退伍前剪了1個月的報紙，卻找不到缺額，「有一天，媽媽回家時跟我說她朋友缺製作助理，退伍後就可直接上班，薪水1萬8。」他拿到第一份薪水後請家人吃飯，「之後才發現，原來人家不缺製作助理，是媽媽拜託朋友雇用我，薪水全由媽媽支付。」
陳建寧從小接觸音樂，母親是鋼琴家也是聲樂家，在小學擔任音樂老師，「鋼琴的聲音就像是我的鬧鐘一樣，聽到鋼琴聲就是我一天的開始，大概3、4歲開始就摸著鋼琴，家裡給我很多學習的環境和自由，由此可見，家人的支持真的很重要。」
當婚禮歌手唱錯曲
他也分享學生時期的組團故事，曾在自家頂樓加蓋處組「小閣樓樂團」，團員共6、7位，當時擔任鍵盤手兼團長的陳建寧角色吃重，除了寫歌、編曲、唱Demo等工作，他還得籌錢經營樂團，因此任何演出機會都不放過。陳建寧笑說：「那時候還是學生、很年輕，選歌沒想那麼多，有一次人家結婚，我們卻選唱陳淑樺的〈夢醒時分〉，現在想起來還是尷尬，難怪當時台下觀眾的表情有點奇怪。」
(中國時報)
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