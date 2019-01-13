艾怡良踩17cm高跟鞋操翻腳

2019年01月13日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

艾怡良日前拍攝新歌〈玻璃心〉MV，腳踩17公分高跟鞋，穿梭都市高樓間，大動作隨曲子起舞，還在落地玻璃窗前表演櫥窗秀，自嘲從蜘蛛人演到櫥窗娃娃、洗窗工人，不時出現違反人體工學的肢體動作，一整天拍下來不只腳痠、腰快斷，小腿也腫到快爆炸，讚歎師姊張惠妹（阿妹）每回表演總穿高跟鞋：「跟阿妹姊比是小巫見大巫，穿那麼高還可以『跳起來』，超厲害。」

〈玻璃心〉暗喻即便生活不愜意，努力面帶笑意，對人生仍有幫助；艾怡良自認外表剛強，其實內心仍像5歲，傻里傻氣地就長大了，「本來（這首歌）想要做得冷酷感，但我真的很想跟大家講自己內心深處的那個小孩，所以加了明亮的合音、和弦與一些輕鬆元素，是這張專輯笑意最多的一首歌。」

艾怡良日前辦新歌快閃活動，在Abrazo擁抱餐酒館、貓下去敦北俱樂部時，她特別獻唱新歌〈一整夜〉及〈玻璃心〉，好友蔡旻佑現身力挺，氣氛熱絡。

(中國時報)