禾浩辰片場狂撩安心亞心動

2019年01月13日 04:10 中國時報 蕭雅玲 ）

安心亞（左）、與禾浩辰在《你有念大學嗎？》劇中有許多互動橋段。

安心亞與禾浩辰參與台視、三立周日偶像劇《你有念大學嗎？》演出，拍攝期間，禾浩辰常做幼稚行為耍帥，會突然握著拳頭讓安心亞嚇到，誤以為拳頭裡有蜘蛛，或站在她面前不斷眨眼睛，讓安以為他又莫名其妙亂放電，還是顏面神經失調，逗得女神在片場笑不停。

禾浩辰劇中很常把臉近距離對著安心亞，做出撩妹動作，他透露，學生時期與同班同學都很熟，才敢做這種舉動，現在臉皮變薄，反而不太會撩妹，這次是因為與安心亞拍戲變熟，才敢對她開玩笑，自認撩妹只要天時地利人和，人人都可以是高手。

他覺得愛撩妹的男生，看到女生進入狀況，就會有莫名成就感，但越界太多會有反效果。他心中最有力的撩妹話，就是單膝下跪說「嫁給我吧」。安心亞認為，男生若要撩她，配上可愛動作絕對會打動她，某次禾浩辰耍帥變魔術，她真的被撩動了；很多男生喜歡耍帥撩妹，她不覺得是性騷擾，還大方說自己開得起玩笑，想撩就來沒關係。

(中國時報)