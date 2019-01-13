鄭人碩亞洲電視大獎獲視帝
鄭人碩穿雪茄袍絲絨禮服，帥氣出席頒獎典禮。
第23屆亞洲電視大獎12日在馬來西亞舉辦，演員獎項的視帝競爭最有看頭，台灣入圍演員包括《薛丁格的貓》的鄭人碩，對戰《東方華爾街》男神張孝全，及金鐘導演何潤東自導自演《翻牆的記憶》，鄭人碩最終拿下男主角獎，為台灣爭光。
鄭人碩說：「獎很重，謝謝大家，我英文很破，所以說中文，很榮幸在台灣以外的地方得獎，希望以後大家可以多多找我拍戲，最後要謝謝支持我的家人，有他們的溫暖我才能站在台上，我愛我的工作，我是鄭人碩。」
打敗港星和陸星
張孝全因工作無法參加典禮，何潤東也未出席，現場台灣演員只有鄭人碩當代表，其他入圍者有港星陳奕迅、吳鎮宇，及大陸演員張翰、印度演員Laksh Lalwani、泰國演員Ananda Everingham和Nadech Kugimiya同場較勁。
鄭人碩提前1天抵達馬來西亞，典禮前心情輕鬆，還喝了點小酒，不像去年金馬獎那麼緊張，形容這趟抱著度假心情，還想找陳奕迅合照，「得不得獎不重要，一直有人找我拍戲就好。」典禮現場唯一跟金馬相同的是他依舊沒穿內褲。
新的一年，鄭人碩跟馬來西亞頗有緣分，他第1次入圍亞洲電視大獎，也是官方首次在大馬舉辦頒獎典禮，年中他還將拍攝一部Netflix製作，日本、馬來西亞合拍的影集，算是他國外影集初體驗。
(中國時報)
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