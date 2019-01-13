曾國城打麻將靠老蕭散財

2019年01月13日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

巴鈺（左）與曾國城昨進棚錄製《一袋女王》大談過年計畫。

曾國城12日進棚錄衛視中文台《一袋女王》節目，今年農曆年他沒計畫出國，並與朱芯儀老公衛斯理約好到蕭敬騰（老蕭）家打麻將，牌齡超過20年的他與老蕭打過2、3次，在他眼裡老蕭算是牌桌上的新手。

被問到誰的牌技好？曾國城幽默回：「畢竟我們手頭比較緊，需要一點通財之意。」自認牌品「尚可」，只有次在牌桌一把都沒贏過，讓他覺得無聊，當時覺得「活著什麼意思啊」，一旁的巴鈺大虧：「沒關係，你1年賺2.5億，你就讓人家發財。」

打牌不能不信邪

他也說，打牌有很多禁忌，都要慢慢累積，自己雖不會為了打牌穿紅內褲，但有次不信邪，打完籃球接著打麻將，上牌桌前，開心吃完麵便去洗澡，「從頭到尾洗得乾淨，結果神清氣爽上麻將桌就從頭輸到尾，輸了快3萬。」讓他懊惱不已，大嘆不該打牌前「洗頭」，才會輸光光。

他透露，有次跟某女星相約打牌，一行人說好晚上10點打到凌晨3點，對方一直輸，結果打到5點，他贏了6萬，女星的老公質疑他手氣怎可能那麼好，約了他隔天繼續打，沒想到又贏6萬，女星第3天就沒再約他。農曆年將至，他說去年準備60萬紅包發給製作單位工作人員，今年因「曾拌麵」邁入第4年，營業額破2.5億，紅包粗估百萬。

(中國時報)