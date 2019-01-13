丁寧亞洲電影大獎再戰惠英紅
第13屆亞洲電影大獎11日公布入圍名單，何蔚庭執導的《幸福城市》是唯一入圍的台灣電影，片中演員丁寧與謝章穎分別入圍女配角與新演員，另演出《翠絲》的黃河則入圍男配角。
丁寧在《幸福城市》中演活王姊一角，去年獲得金馬女配角獎，影片也到新加坡影展、釜山影展參展，這次再憑王姊角色入圍亞洲電影大獎，2度對上影后惠英紅、許晴，她覺得十分光榮。
新生代演員謝章穎繼金馬後再次入圍，「知道金馬公布入圍名單時間點，所以有心理準備，這次是在不知道的情況下被告知，驚喜度比較高。」他近日簽進新公司喜鵲娛樂，成為蕭敬騰的師弟，雙喜臨門。
謝章穎和喜鵲的機緣，是他在某個巧合下看到喜鵲娛樂老闆Summer的專訪畫面，才剛播畢就大喊：「我要去見她，這就是我要的經紀人，我們一定會合拍。」果真2人一見如故。
(中國時報)
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