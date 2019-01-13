蔡明亮《蘭若寺》荷蘭展映票搶光
HTC出品、蔡明亮執導的華人首部VR電影《家在蘭若寺》，日前接受荷蘭Eye電影博物館（Eye Filmmuseum Amsterdam）邀請，10日起在當地進行為期3周的VR展映，每天5場，票券全數售罄。
荷蘭Eye電影博物館從1月10日至30日將放映蔡明亮10餘部作品，《你的臉》是開幕片，蔡說：「Eye電影博物館館長總監Sandra den Hamer致詞說，她認識我27年，從《愛情萬歲》開始，後來她擔任鹿特丹電影節主席 ，《不見》還得了首獎，我喜歡27這數字，那是我的出生日，27年變化很大，我甚至還拍了VR，但也有不變的是，我還在拍小康（李康生）。」
(中國時報)
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