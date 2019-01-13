陳亞蘭穿碩士服 嘆披婚紗難

2019年01月13日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

53歲的陳亞蘭花了1年半時間，就讀師大國際時尚高階管理碩士在職專班，雖然論文還沒交，12日仍開心參加畢業典禮。83歲的媽媽吳水月及哥哥特地參加，陳媽媽誇女兒穿碩士服的樣子「金大方」，陳亞蘭笑說：「沒穿到結婚禮服，穿到碩士服也很棒。」

陳亞蘭的媽媽吳水月當年是知名反串小生，以扮關公聞名，有「關公月」稱號，爸爸則是劇團團長。問陳媽媽希不希望女兒趕快結婚？她笑咪咪說「當然啊」，陳亞蘭在旁反問媽媽：「我的名字最後一個字怎麼念？」媽媽說「蘭」，原來台語諧音是「難」，讓大夥笑翻。

請獨老吃年夜飯

陳媽媽說，女兒小時候喜歡念書，但她四處演出奔波，沒環境讓她好好念，陳亞蘭感動地說：「這是媽媽第一次參加我的畢業典禮。」她這17個月的「學生」生活很辛苦，打趣說：「六日都沒休息，每次都要上去報告，書又很難讀，我本想讀1天，看能不能混個碩士肄業。」

楊麗花去年經歷洪文棟逝世，婚變消息又被搬上檯面議論，對於她近況，陳亞蘭低調說：「她很好、心情有好點。」楊麗花擔任總導演、陳亞蘭演出的《忠孝節義》仍在後製，陳亞蘭說今年一定會播出，肯定讓大家刮目相看。

她20日將舉辦2場歲末送暖關懷獨居老人活動，以辦桌方式提前請長輩們吃年夜飯，她的學生也將演出歌仔戲新劇碼《歡喜慶團圓》，讓長輩們邊吃邊欣賞。

(中國時報)