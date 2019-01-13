哈利水原希子 跨國熱戀ing

2019年01月13日 04:10 中國時報 潘鈺楨 、溫博鈞 報導、溫博鈞

各種風格都能駕馭的日本名模水原希子，是許多品牌的御用模特兒。（取材自IG）

英國男團一世代（One Direction）前成員、24歲的哈利史泰爾（Harry Styles）傳出與28歲的日本混血女模水原希子戀愛ing，哈利近幾個月更是頻頻飛到東京會愛人！哈利去年7月和「維多利亞的秘密」天使卡蜜兒羅威（Camille Rowe）分手後，於東京工作時和水原希子相識，去年10月兩人開始互相關注對方的Instagram，哈利還曾表示很喜歡水原演出的2010年電影《挪威的森林》。

哈利與水原希子的戀愛史各自精彩，哈利素有名模收割機之稱，曾與坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）交往。

水原戀愛不分國界

當中最轟轟烈烈的是與泰勒絲（Taylor Swift）約2個月的短暫戀情，哈利甚至在分手後仍稱：「她是所有感情中最重要的一段。」

水原希子的交往對象則不分國界，2015年和韓團BIGBANG隊長GD分手後，馬上與有4分之1大陸血統的新生代演員野村周平傳出姊弟戀，去年10月因工作忙碌分手，同月便與深具英倫貴族氣息的哈利互動熱烈，理想對象可謂大小皆可、東西通吃。

(中國時報)