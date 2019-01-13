利菁上《飢餓遊戲》青蛙跳
利菁日前2度上中視《飢餓遊戲》錄影，回想第一次上節目時風大，髮型被吹得亂七八糟，這次再上節目，特別準備7種顏色的帽子，搭配飢餓遊戲各顏色制服，「不管在穿哪個顏色制服，我都可以美美的。」沒想到錄影當天下雨，帽子派上用場，一舉兩得！
她表示，自己不怕餓、也不怕跑，但這次製作單位竟安排她青蛙跳！看到夢多是日本體育選手，青蛙跳都快吐出來，輪到她時竟遭眾人笑：「菁姊，妳有前進嗎？」利菁趕緊解釋：「青蛙跳真的是太操了啦！幸好我是唱跳歌手，所以肌耐力還可以！」
利菁私下與孫協志感情好，2人每天一起打手遊，前陣子與孫協志聊到要網聚，沒想到孫協志的手遊團員，竟有節目製作人、攝影師、工作人員，但因網聚時間難喬，孫協志便對她說：「妳乾脆直接來錄，我們就可以網聚啦！」
(中國時報)
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