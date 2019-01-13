出櫃歌手凱文弗雷特遭槍殺
24歲拉丁裔饒舌男歌手凱文弗雷特（Kevin Fret），於波多黎各時間10日凌晨5點在外騎車，遭人開8槍射中2槍，送醫後宣告死亡。其經理人發表聲明譴責暴力：「暴力必須停止，沒有任何詞彙足以形容失去這位圓夢者的傷痛，在這最艱難的時刻我們必須團結起來，為所愛的波多黎各尋求更多的和平。」
以女性裝扮為特色的凱文，是拉丁第一位出櫃的說唱歌手，力推同志平權運動，被視為當地LGBTQ族群的大力倡導者。他去年4月推出首張單曲〈Soy Asi〉（我就是這樣），以嗆辣歌詞嶄露頭角，也與歌手麥克杜蘭（Mike Duran）合作〈Diferente〉MV，分別獲90萬與200萬的觀看次數，人氣不低。
凱文是2019年在波多黎各死於謀殺案的第24人。美國歌手遭槍殺時有耳聞，去年6月20歲饒舌歌手XXXTentacion就在邁阿密遭歹徒近距離槍殺身亡，當時XXXTentacion把車停在一家車行前，遇2名持有武器的歹徒搶劫名牌包隨後逃逸。
(中國時報)
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