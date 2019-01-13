高鋼輝 歲月淬鍊經典佛跳牆

2019年01月13日 04:10 中國時報 何書青 專訪

「頂級花膠鮑魚佛跳牆」一賣就是20多年，至今依然是人氣招牌商品。（台北西華飯店提供）

高鋼輝說熟知各式乾貨是做好一道煲湯料理的基本要素。（粘耿豪攝）

高鋼輝今年以香港家鄉味揉合豐美食材，為饕客端出多達25款純手工的外帶年菜。（台北西華飯店提供）

來自香港的台北西華飯店中餐總主廚高鋼輝，闖蕩廚界近40年，端出的菜餚驚豔過美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人等國際名人，2016年他擔任總統就職國宴主廚，為上千位嘉賓獻上料理，連台積電創辦人張忠謀與其夫人張淑芬都頻讚好。今年，他最拿手的年菜「頂級花膠鮑魚佛跳牆」再度在媒體評比中獲獎，這甕熱銷25年的粵式佛跳牆中，藏著不僅是海味山珍，更收著他在這條熱血的粵菜路上，一步步走過的故事精華。

今年57歲的高鋼輝，沒有想像中「國宴主廚」的嚴肅形象，言談間總有股俏皮幽默的風格，身型偏瘦又輕聲細語的他，若不換上廚師袍，還真有點難想像他是位身經百戰的名廚，這樣的反差，也讓人好奇他是如何踏上料理之路。

這條路，原來始於一段兩小無猜的青澀戀曲。高鋼輝17歲時，在香港交了一位越南華僑初戀女友，兩人共織了一起去美國生活的夢想，為了在異鄉打拚生活，他下定決心要學會一技之長。想來想去，高鋼輝覺得做中國菜很厲害，又看見香港很多熱炒師傅在炒菜時很有氣勢，想耍帥的他，便立志要做一位炒菜廚師。

他到處找門路，卻到處碰壁，「那個年代沒有認識的廚師，很難進廚房工作」，好不容易有酒樓想請他，面談後卻發現是要做點心，廣東菜分得細，炒菜、砧板、蒸籠、點心等各有專精，「那時候我一心就要學炒菜，比較帥啊！」就是要面子，更對想做的事不讓步，他一口回絕，再幾經折騰後，才透過報紙應徵上期待已久的中餐學徒。

「但進去第一天我就不想做了！」高鋼輝他滿心期待地開工，卻第1天就被重重打擊。香港中環的午餐僅約1小時餐期，來客匆匆點餐、用餐，廚房宛如戰場般紛亂，滿牆都是他看不懂的單子，各自忙碌也無暇教他的師傅們來回穿梭，比被當空氣的感覺還糟糕，他站在廚房裡簡直是個礙事的局外人，連幫忙拿個盤子都不知要圓的方的，他苦笑回想：「那時候都被罵什麼都不懂、又擋路。」

揮別初戀專注料理

即便有千百回想離開的念頭，他卻因還懷抱著夢想而不打算認輸，只有咬牙撐過。他保持每天第一個去餐廳報到，比一向最早到的主廚還要更早，看見高鋼輝的辛勤認真，主廚也開始對他疼愛有加、花更多時間教導他，半年後，更引薦他到另間餐廳往上爬，當時他欣然跳槽，很有自信到同樣菜系的餐廳肯定沒問題，「我滿腔熱血過去，結果去到那邊又被打擊！」他用詼諧語氣笑著自己年輕時的自傲，當時他才知道，即使同樣菜系，每家餐廳都還是大不同，他還有好多要學。

高鋼輝全心全意地學做菜，初戀女友則先一步飛到美國工作，展開了遠距離戀愛，在那個聯絡不方便、多用信件往來的年代，他們就這樣斷斷續續的維繫著戀情。2年後的某夜，女方難得打了越洋電話來，跟他說若再不結婚就走不下去了，要高鋼輝做出決擇，「半夜家裡電話一響，我接個電話，結果全家人都起來圍過來看我講電話！」

他還沒準備好要結婚，本想安撫挽留女友，但看見圍在身邊的家人們，重面子勝於一切的他心想：「大家都在，我怎麼能低聲下氣？」於是他只好硬著頭皮、強裝冷酷地說：「不然妳再找其他男朋友吧！」就這樣，2年的初戀因此畫上句點。初戀走了，他雖難過，卻也只能帶著這不低頭的固執個性，繼續鑽研如何端出好料理。

堅持東西做到最好

「為什麼現在這佛跳牆會做得那麼好，都是過去那些日子學到的各種基底才延伸出來的。」高鋼輝將這佛跳牆的成功，歸功於過去的各種磨練，包含熟知各式乾貨到熬製湯頭都環環相扣，尤其在香港富麗華酒店接觸起高級料理後，更讓他開始有了「把東西做到最好」的堅持。穩紮穩打的幾年過去，最後進了台北西華飯店，到現在身兼台北西華飯店與台北萬豪酒店的中餐總主廚，這一路走來不容易。

這道經典的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」將高鋼輝淬煉出的粵菜手藝顯露無遺，先以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉8小時熬出湯底，再以4顆南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、珠婆參、曼波魚皮、金華火腿、雞腿肉入甕燉4小時，最後放進頂級養生花膠。長時間熬煮過程中，他更堅持不厭其煩地撈起煮出的殘渣，直至膠質滿滿的湯頭清澈、不見油膩，每一口卻濃郁地令人驚豔叫好，多年來在各大年菜評比上屢獲佳績，高鋼輝形容比賽就如同吵架，要吵就要有把握贏：「做了就要到最好，輸了沒有面子、那幹麼要做呢？」

(中國時報)